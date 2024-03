Una blatta nel piatto della mensa scolastica | Milano Ristorazione nel mirino Il sindaco Sala | “Non è accettabile”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo i due casi dei pezzi di vetro (non plastica come si pensava inizialmente) nel pane delle mense scolastiche di, ora è la volta di unain ununico a base di bocconcini di pollo e purè di patate. È accaduto lo scorso 6 marzo nella scuola primaria Clementina Peroni di via San Giacomo 1, nel quartiere Chiesa Rossa a. Dalle prime acquisizioni è emerso che l’insetto “si confondeva con le spezie usate per condire”. Una volta trovata è stata fatta una segnalazione formale e laè stata sigillata e ritirata dagli addetti di, la società del Comune. Dopo qualche giorno è arrivata la confermasocietà, come riportaToday: “In seguito alle analisi effettuate sul campione ...

Milano Ristorazione, pranzare a scuola dopo il vetro e gli insetti nei pasti: suggerimenti ai figli e proteste in chat: Milano Ristorazione, pranzare a scuola dopo il vetro e gli insetti nei pasti: suggerimenti ai figli e proteste in chat: L’ultimo episodio e le richieste dei genitori: «Più cura». Infatti, in tanti e preoccupati, si sono rivolti alle insegnanti chiedendo di passare per i tavoli e di controllare i piatti, prima che gli ...

Blatta nel purè dei bimbi in scuola di Milano/ Genitori infuriati: “Non dovremmo più pagare nulla”: blatta nel purè dei bimbi in scuola di Milano/ Genitori infuriati: “Non dovremmo più pagare nulla”: blatta nel purè dei bimbi a scuola a Milano, i genitori infuriati e sul piede di guerra, le chat di WhatsApp evidenziano la loro frustrazione ...

Cucina da incubo: programma tv stanga ristorante cagliaritano: Cucina da incubo: programma tv stanga ristorante cagliaritano: Blatte morte, cibi non tracciati e tenuti in modalità non conforme in una cucina di un ristorante cagliaritano.