Un Posto al Sole | Gina Amarante “interpreto due gemelle | non è facile”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Chi interpreta le dueCirillo in Unal? Molti sicuramente avranno sempre pensato che a vestire i panni di Micaela e Manuela fossero due attrici diverse, e invece no. Da due anni èa “sdoppiarsi” in questo duplice ruolo. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’attrice napoletana al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.interpreta Manuela e Micaela Cirillo in UnalDa quasi due annisi “sdoppia” in Unal, dove interpreta sia Manuela che Micaela Cirillo. “Vestire i panni delle duenon è stato” ha dichiarato...

La carica degli 11mila per un posto da prof scatta il maxi-concorso: La carica degli 11mila per un Posto da prof scatta il maxi-concorso: La situazione non cambia alle scuole elementari: 8.626 i candidati regionali che si contenderanno 166 cattedre di ruolo, in pratica solo una precaria su 51 otterrà l'agognato ruolo; dal salernitano ...

Nba: Minnesota ko coi Lakers, Okc allunga. Pioggia di vittorie esterne: Nba: Minnesota ko coi Lakers, Okc allunga. Pioggia di vittorie esterne: I Timberwolves sono in crisi e scivolano al terzo Posto a Ovest, dove i Thunder guidano dopo aver sconfitto Memphis. Prestazione storica di Anthony Davis, ...

La coppa del mondo resta una...Fede un secondo posto che sa di trionfo: La coppa del mondo resta una...Fede un secondo Posto che sa di trionfo: Lei vince e sta. Alle finali dovremmo rivederla solo in slalom sabato prossimo in Austria. Una passerella. Fede, invece, combatte le sue 3 battaglie: gigante, superg e overall. Lo slalom serviva, ...