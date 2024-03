Un fascio di elettroni utilizzato per le saldature

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel 2021 è stato inaugurato, all’interno del Progetto EBM nato nel 2017, un impianto innovativo per la lavorazione adi. Si tratta di un processo in cui gliad alta velocità sono concentrati in unsottile e vengono diretti verso il pezzo da lavorare, generando calore che vaporizza il materiale. A seconda dell’intensità lo strumento può essereper lavorazioni di saldatura, taglio e trattamento superficiale di metalli ferrosi e non ferrosi. Il macchinario può anche stampare componenti metallici tridimensionali.

Uno scudo di forza personale come quello di Dune potrebbe esistere: ... potenzialmente attraverso il bombardamento con un fascio di positroni, particelle di antimateria che, incontrando gli elettroni, li annichiliscono, rendendo l'oggetto carico positivamente e quindi ...

Cina. Pechino ha sviluppato un sistema di occultamento al plasma che rende invisibili gli aerei (Andrea Puccio): Questo 'dispositivo di occultamento al plasma a fascio di elettroni chiuso' può essere attivato in qualsiasi momento per ingannare gli operatori radar, hanno detto i ricercatori in un articolo ...

