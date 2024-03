(Di lunedì 11 marzo 2024)costa per la sanità pubblica italiana un paziente che si sottopone a un banale intervento di appendicite? E chi invece si cura per motivi più seri come un ictus? Non tutto,...

Ue, Von der Leyen scricchiola dopo 3 giorni Il fuoco amico nel Ppe, gli attacchi dei macroniani: perché la ricandidatura pare già più ...: Il calcolo è uno solo: se la tedesca ha maggiori affinità con altri partiti liberali, meglio farla ... La voce che ha fatto più rumore è certamente quella del commissario francese per il Mercato Unico, ...

Francesco e la 'matematica di Dio': quando l'amore e la vita non sono calcoli algebrici: Per esempio: l'amore non è un calcolo algebrico; l'arte non è un sillogismo; il senso della vita non è un teorema. Se riflettiamo sulla nostra vita, la rigorosa logica matematica non è adatta a ...

Un calcolo per stabilire quanto costano le prestazioni sanitarie: l'algoritmo arriva dalla Puglia: Un calcolo per stabilire quanto costano le prestazioni sanitarie: l'algoritmo arriva dalla Puglia: E chi invece si cura per motivi più seri come un ictus Non tutto, è chiaro, è calcolo matematico o economico, ma quel denaro - ovviamente pubblico - poi dev'essere erogato agli ospedali per ...

La sai l’ultima: La sai l’ultima: Usa La Nasa cerca volontari per un esperimento che simula (per un anno intero) la vita su Marte Un’alternativa ai ricatti del mercato immobiliari: vivere da marziani, ma a spese della Nasa. La notizia ...

Oscar 2024, Oppenheimer vince il premio per il Miglior Montaggio: Oscar 2024, Oppenheimer vince il premio per il Miglior Montaggio: Jennifer Lame si è aggiudicata la statuetta per il suo lavoro nel film Oppenheimer. LA NOSTRA RECENSIONE: Il primo film biografico di Christopher Nolan gioca, come tipico del regista, con la struttura ...