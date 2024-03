Ultim’ora Barcellona-Napoli | i convocati di Calzona | la decisione sugli infortuntati

(Di lunedì 11 marzo 2024) Ilè diretto alla volta di, dove domani sera sfiderà i blaugrana nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico azzurro, Francesco, ha diramato i, svelando la suainfortunati. Domani sera si disputerà all’Estadio Olimpico dila sfida tra i blaugrana ed il, in cui c’è in palio l’accesso ai quarti di finale della Champions League. I due allenatore sono alle prese con diversi giocatori infortunati, con alcuni che saranno out, mentre altri sono in bilico. Gli azzurri sono diretti verso, dove all’arrivo parlerànella conferenza stampa della vigilia. Il tecnico delha fatto le sue ...

Un’importante rivelazione dall’Inghilterra riguarda il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, e la sua ex squadra, il Barcellona. Il momento in casa Barcellona, sicuramente, non è tra i più ... (rompipallone)

Barcellona, il pericolo numero uno domani è Kvaratskhelia: poi in estate…: Barcellona, il pericolo numero uno domani è Kvaratskhelia: poi in estate…: Il georgiano è protagonista anche sui giornali di Barcellona, sia Sport che Mundo Deportivo elogiano le sue Ultime prestazioni di fatto individuando in lui il maggior spauracchio per i blaugrana verso ...

Barcellona, Xavi: “Per battere il Napoli abbiamo bisogno di una notte magica”: Barcellona, Xavi: “Per battere il Napoli abbiamo bisogno di una notte magica”: Al Montjuic il ritorno degli ottavi di Champions, si parte dall’1-1 del Maradona. Il tecnico blaugrana: “Con Calzona sono migliorati molto, non c’è nessuna ...

ULTIM’ORA Barcellona: possibile ritorno di Todibo: Ultim’ORA Barcellona: possibile ritorno di Todibo: Jean-Clair Todibo, difensore che ha vestito le maglie di Schalke 04, Benfica e Nizza, non esclude un ritorno al Barcellona. Dopo la sua esperienza ... anche se i minuti in campo non sono stati molti.