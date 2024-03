Ultime nuvole | poi torna il sereno su Bergamo e la Lombardia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo la lunga fase perturbata della scorsa settimana, graduale miglioramento del tempo sulla nostra regione anche se con residua variabilità nel corso della giornata odierna. Da martedì e per buona parte della settimana tempo stabile grazie alla rimonta di un promontorio di alta pressione, con temperature in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Lunedì 11 marzo 2024 Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso su tutti i settori, con annuvolamenti alternati a qualche temporanea schiarita. In mattinata deboli piovaschi sparsi sui settori occidentali in rapido esaurimento, nel pomeriggio locali rovesci in formazione su Prealpi e vicine zone pedemontane. Temperature: Minime in lieve calo (3/6°C), massime in aumento (12/15°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ...