Ultime Notizie Roma del 11-03-2024 ore 20 | 10

(Di lunedì 11 marzo 2024)dailynews radiogiornale bene ritornate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Marco Marsilio Si conferma presidente dell’Abruzzo dove domenica si sono tenute le elezioni regionali Giorgia Meloni esulta e una riconferma storica come sempre non tradiremo la fiducia degli elettori non conta quanto il Largo a quanto è coeso e Tagliani Forza Italia conferma la sua centralità Il sogno di Berlusconi continua il presidente uscente quindi attestato al 5352 contro il 40 48 del candidato del campo larghissimo del centrosinistra Luciano D’Amico è stata scritta un’altra pagina di storia ha battuto Mura commentato Marsilio un testa non c’è mai stato il campo Largo non sarà il futuro dell’Italia voltiamo pagina diverse agenzie fotografiche per cui Reuters e associati hanno ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate Scusa poche ore prima ...