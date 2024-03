Ultime Notizie Roma del 11-03-2024 ore 13 | 10

(Di lunedì 11 marzo 2024)dailynews radiogiornale dalla redazione da parte di Francesco Vitale in la collezione di centro-destra a sostegno del candidato Marco Marsilio rieletto Presidente delle elezioni regionali in Abruzzo ha trovato il 53,5% secondo i dati definiti pubblicati sul sito di genio del Viminale quarta 65 delle preferenze per la collezione di centro sistemi di centro-sinistra Scusate che ha sostenuto il candidato Luciano D’Amico mai negli ultimi 30 anni un presidente era stato confermato è stata scritto una pagina di storia è abbattuto un altro muro così Marco Marsilio in nottata commentare i risultati delle regionali in Abruzzo che lo vedono anche mente avanti sullo sfidante del MoVimento 5 Stelle Luciano da il campo Largo nel futuro dell’Abruzzo ha detto Marsilio perché era il suo triste passato il campo Largo non sarà il futuro dell’Italia PD e Movimento 5 Stelle delusi ...

Inizia il Concorso scuola 2024 . Da Lunedì 11 marzo al via le prove per infanzia e primaria. Non solo. Percorsi abilitanti , continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)

Da Instant Articles a CrowdTangle: come Facebook ha cancellato le news: Da Instant Articles a CrowdTangle: come Facebook ha cancellato le news: Nel suo annuncio sulla cessazione della voce “News” in Australia e Stati Uniti (dopo quanto già accaduto in Francia, Germania e Regno Unito), appare evidente come le Notizie su Facebook non interessin ...

La storia: nel 2019 la nascita di Facebook News e le prospettive mai raggiunte: La storia: nel 2019 la nascita di Facebook News e le prospettive mai raggiunte: Nel 2019, era nato Facebook News con grandi promesse per gli editori, più coinvolti e più diffusi sulla piattaforma ...

