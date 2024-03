Ultime Notizie Roma del 11-03-2024 ore 12 | 10

(Di lunedì 11 marzo 2024)dailynews radiogiornale e ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Marco Marsilio Si conferma presidente dell’Abruzzo dove domenica si sono tenute le elezioni regionali Giorgia Meloni esulta è una riconferma storica del centrodestra come sempre non tradiremo la fiducia Degli elettori a circa metà il presidente uscente candidato del centrodestra si è attestato al 53 7 contro il 46 e 4 del candidato del campo larghissimo del centrosinistra Luciano D’Amico è stato ha scritto un’altra pagina di storia ha battuto mora commentato Marsilio in testa a testa non c’è mai stato il campo Largo non sarà il futuro dell’Italia ha detto la notte degli oscaroppenheimer il film di Christopher Nolan conquista 7 premi tra cui miglior film miglior regia miglior attore protagonista e non protagonista nel mazzo migliore attrice per ...

Inizia il Concorso scuola 2024 . Da Lunedì 11 marzo al via le prove per infanzia e primaria. Non solo. Percorsi abilitanti , continua il conto alla rovescia per la pubblicazione del decreto ... (orizzontescuola)

Da Instant Articles a CrowdTangle: come Facebook ha cancellato le news: Da Instant Articles a CrowdTangle: come Facebook ha cancellato le news: Nel suo annuncio sulla cessazione della voce “News” in Australia e Stati Uniti (dopo quanto già accaduto in Francia, Germania e Regno Unito), appare evidente come le Notizie su Facebook non interessin ...

La coalizione di centrodestra vince in Abruzzo: La coalizione di centrodestra vince in Abruzzo: ROMA (Reuters) - Giorgia Meloni e la coalizione di centrodestra hanno mantenuto il controllo della regione Abruzzo dopo la sconfitta shock subita in Sardegna due settimane fa. E' quanto emerge dagli u ...

La storia: nel 2019 la nascita di Facebook News e le prospettive mai raggiunte: La storia: nel 2019 la nascita di Facebook News e le prospettive mai raggiunte: Nel 2019, era nato Facebook News con grandi promesse per gli editori, più coinvolti e più diffusi sulla piattaforma ...