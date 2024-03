Ultime Notizie Roma del 11-03-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Marco Martini il primo presidente del centrodestra alla guida della Regione quando restano da scrutinare poche eccezioni il vantaggio di Marsiglia è già al 52% incolmabili lo sfidante Luciano D’Amico si ferma al 45 e 58 per 100 minuto per minuto La notte degli oscar che ha voluto trionfare Open aimer con i suoi 7 premi miglior film del regista Attore attore Non protagonista colonna sonora fotografia e montaggio a povere creature vanno quattro statuette Al Mattone alla scenografia a trucco e acconciatura scenografia la zona di interesse Vince come miglior film internazionale per il tuono la attrice non protagonista è da’vine Joy randolph Dov’è la migliore sceneggiatura originale Anatomia di una caduta la non originale American fiction di Jefferson miglior canzone What was ...