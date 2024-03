Ultime Notizie Roma del 11-03-2024 ore 08 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 11 marzo 2024)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno est apertura conflitto in Medio Oriente non ci sarà tregua Per il Ramadan Hangouts all’ipotesi ventilata e ospitata Da Joe biden non ha trovato compimento con il fallimento di tutti i negoziati tra le parti in conflitto dal 7 ottobre vietato salita 31045 morti il bilancio delle vittime palestinesi nei 5 mesi di guerra tra Israele e hamas l’ultimo bilancio comprende 85 Morti nelleore che sono stati uccisi dall’esercito israeliano nel sud del centro della striscia l’esercito anche riferito che un drone ha eliminato il terrorista che sabato aveva ucciso il maggiore la cui morte ha portato la 248 il numero delle vittime dell’ inizio dell’ offensiva di terra nella striscia torniamo in Italia di un tempo non concede tregua allerta arancione in Emilia ...