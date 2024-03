Ulivieri sulla testata di D’Aversa | “stiamo entrando in una dimensione pericolosa”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 11 marzo 2024) Situazione sempre più delicata per Roberto, ex allenatore del Lecce. Il tecnico è stato esonerato dal club dopo la sconfitta casalinga contro il Verona e il gesto di reazione nei confronti del calciatore avversario Henry, una. “Mai come in questo momento serve usare la testa per ragionare, oltre ogni tensione generata da risultati e classifica”. E’ la riflessione del presidente dell’Aiac, Renzo, sul sito dell’associazione. “Quel che è successo al Via del Mare è sotto gli occhi di tutti, va condannato, non va certo banalizzato, né, aggiungo, però, strumentalizzato. Del resto il primo ad avendo reso conto dell’errore è stato proprio. Un’attenuante che non elimina il fatto. Penso poi che se un uomo e un allenatore come lui, sempre corretto nei propri comportamenti, trascende così, ...