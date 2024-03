UIL FPL Caserta | carenza di personale e difficoltà organizzative all’Ospedale di Sessa Aurunca

(Di lunedì 11 marzo 2024). Ladiche affligge l’ospedale diè soltanto la punta dell’iceberg di una sofferenza di organico generalizzata deldel Comparto e della Dirigenza Medica dell’Asl. Nonostante ciò va sottolineato i grandi risultati raggiunti dal P.O. di, vedi gli espianti di organi seconda solo al Cardarelli come struttura in tutta la Regione Campania. Grazie soprattutto al senso di dovere ed abnegazione dei lavoratori. Auspichiamo a breve l’uscita della graduatoria per mobilità indetta vari anni fa per l’assegnazione delinfermieristico ai presidi die Piedimonte Matese. Confidiamo così ...

Sanitaservice Asl Bat, al via le procedure per il concorso ma resta lo stato d'agitazione: La notizia confermata in un incontro alla presenza dell'Amministratrice Unica di Sanitaservice Asl Bat, Annachiara Rossiello e le segreterie territoriali e aziendali di Fp Cgil, Fp Cisl e Uil Fpl che ...

Caso Coscioni, il nuovo appello di Polichetti (Uil Fpl provinciale): 'No alla macchina del fango sull'ospedale di Salerno': 'No alla macchina del fango sull'ospedale di Salerno. Serve unità per potenziare i reparti e ragionare sul futuro della Torre Cardiologica': il professore Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl Salerno, si è pronunciato con forza oggi, chiedendo il rispetto per l'ospedale 'Ruggi d'Aragona', in seguito all'ampio dibattito scaturito dal caso Coscioni. 'È fondamentale fermare la ...

Sanità lucana, stabilizzazioni a rilento: Sanità lucana, stabilizzazioni a rilento: La Uil Fpl chiede lo scorrimento della graduatoria degli infermieri idonei e la conclusione veloce del concorso ...

Premi e bonus solo ai dipendenti del consiglio comunale di Napoli, ira dei sindacati: “Ok, ma siano per tutti”: Premi e bonus solo ai dipendenti del consiglio comunale di Napoli, ira dei sindacati: “Ok, ma siano per tutti”: La proposta in consiglio comunale. I sindacati Cgil, Cisl e Uil: "Iniziativa lodevole, ma va estesa a tutti i dipendenti dell'amministrazione" ...

Parcheggi dipendenti ospedale, Cisl Fp si rivolge al senatore Nastri. Cgil e Uil: «Raccolte 970 firme»: Parcheggi dipendenti ospedale, Cisl Fp si rivolge al senatore Nastri. Cgil e Uil: «Raccolte 970 firme»: Oggi incontro con il sindaco e mercoledì con il direttore generale dell'ospedale. Da fine mese eliminati i posteggi interni ...