UFFICIALE | CM Punk tornerà a Raw il 25 marzo nello show di “casa” | l’annuncio

(Di lunedì 11 marzo 2024) La WWE ha annunciato che CMsarà a Raw il prossimo 25, nella puntata che si terrà nella sua Chicago. L’Allstate Arena, il palazzetto che ha visto il sho ritorno dello scorso inverno in quel di Survivor Series, si appresta dunque ad accogliere l’idolo di, con la possibilità concreta di un’apparizione in quel di Wrestlemania XL. Il Best in the World è infatti annunciato anche per la puntata seguente di Raw, l’ultima prima dellocase of Immortals, oltre che per alcuni eventi nei giorni precedenti il quarantesimo anniversario dellodi wrestling più importante dell’anno.

