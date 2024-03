Udine | in FVG nei prossimi 5 anni serviranno 75 mila nuovi lavoratori

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 11 marzo 2024) Secondo le stime del rapporto periodico Excelsior Unioncamere, tarate sul quinquennio 2024-2028, su un fabbisogno totale di 75.100 figure professionali attese in ingresso nel mondo del lavoro, le professioni che saranno più richieste in Fvg si concentrano soprattutto fra le professioni qualificate nelle attività commerciali e dei servizi (15figure in ingresso come fabbisogno assoluto), di cui 4.800 solo nelle attività ricettive e della ristorazione e 4.700 in quelle commerciali, nonché nelle professioni tecniche (14.300), con particolare riguardo alle scienze della salute e della vita (4.900), e ancora fra gli specialisti della formazione e della ricerca (6.100). Inoltre: tanta richiesta di addetti alle funzioni di segreteria (6.500 figure richieste tra il 2024 e il 2028) e fra le professioni non qualificate nel commercio e nei servizi (6.100). Il fabbisogno ...