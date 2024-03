Ucraina | von der Leyen | “Putin deve deporre le armi”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 11 marzo 2024) La presidente della Commissione europea, Ursula von der, prende indirettamente le distanze dalle richieste di Papa Francesco all’di trovare il coraggio di “alzare bandiera bianca”, come aveva già fatto lo stesso presidente ucraino Zelensky e il capo della Nato, Stoltenberg. Non si placano le polemica sulle parole di Papa Francesco. Von der: “Chi nega la pace e vuole spazzare via l’” “Chi nega la pace e vuole spazzare via l’le”, ha aggiunto von dersecondo i media tedeschi, a Berlino presentando il programma elettorale della CDU/CSU per le elezioni europee. “Nessuno desidera la pace più del popolo ...