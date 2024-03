Ucraina vince suo primo Oscar con “20 giorni a Mariupol”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 11 marzo 2024) Milano, 11 mar. (askanews) – “20” ha vinto l’nella categoria “Miglior documentario”: è ilfilm ucraino are il prestigioso premio dell’American Film Academy. Si tratta di un documentario del regista e corrispondente di guerra Mstislav Chernov. Nel marzo 2022, lui e il suo collega, il fotografo Yevhen Maloletka, furono gli ultimi giornalisti “civili” rimasti a, completamente assediata dalle truppe russe. Durante la cerimonia di premiazione, Chernov ha sottolineato che l’del suo film è stato un momento fondamentale per il cinema ucraino, ma allo stesso tempo il regista ha ammesso che avrebbe preferito non realizzare mai questo film e avrebbe barattato il premio con la pace che esisteva in, ...