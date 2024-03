Ucraina, Varsavia: "Militari Nato sono presenti nel paese": Ucraina, Varsavia: "Militari Nato sono presenti nel paese": (Adnkronos) - "Personale militare della Nato è già presente in Ucraina". Lo ha dichiarato durante una conferenza il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, senza precisare la nazionalità dei ...

Ucraina sull’orlo del default. Ma Parigi e Varsavia duellano per vedere chi la spara più grossa (C. Meier): Ucraina sull’orlo del default. Ma Parigi e Varsavia duellano per vedere chi la spara più grossa (C. Meier): L’agenzia S&P Global Ratings ha abbassato il rating del credito sovrano ucraino a lungo termine in valuta estera da “CC” da “CCC”, con outlook negativo, ha dichiarato S&P in un comunicato. “Il rating ...

Ucraina: ministro Esteri Polonia, incoraggiare Putin a ritirare il suo esercito: Ucraina: ministro Esteri Polonia, incoraggiare Putin a ritirare il suo esercito: Varsavia, 10 mar 16:34 - (Agenzia Nova) - Occorre “incoraggiare” il presidente russo Vladimir Putin a “ritirare il suo esercito dall’Ucraina”. Lo ha dichiarato su X il ministro degli Esteri della ...