Ucraina | Stoltenberg | “La resa non significa pace | dobbiamo continuare a sostenere Kiev”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Dopo le critiche dirette a Papa Francesco, arrivate dal presidente ucraino Zelensky – per l’intervista in cui Bergoglio afferma chedovrebbe trovare il coraggio “di alzare bandiera bianca” – anche il capo della Nato, Jens, critica il Pontefice, senza però nominarlo. Anche il capo della Natocritica Papa Francesco per le parole sull’. “Lanon” “Lanonl’” ha detto il segretario generale della dell’Alleanza atlantica nel corso del punto stampa con il premier svedese Ulf Kristersson per la cerimonia d’ingresso di Stoccolma nella Nato. “Putin ...

Una sola frase di Emmanuel Macron nel corso del vertice di Parigi, quello che qualcuno ha ribattezzato il contro-G7, sulla guerra in Ucraina è riuscita a spaccare in due l’Europa e la Nato . Nel suo ... (ilfattoquotidiano)

Guerra in Ucraina, Stoltenberg: «La resa di Kiev non porterebbe la pace». Il Cremlino sostituisce il capo della Marina: Guerra in Ucraina, Stoltenberg: «La resa di Kiev non porterebbe la pace». Il Cremlino sostituisce il capo della Marina: Le forze russe hanno lanciato nella notte un massiccio attacco di droni contro la città di Odessa, causando danni alle infrastrutture e alle case. Lo ha riferito il Comando ...

Ucraina, Stoltenberg (Nato): "La resa non è pace, Putin ha iniziato la guerra": Ucraina, Stoltenberg (Nato): "La resa non è pace, Putin ha iniziato la guerra": Lo ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg in un punto stampa con il primo ministro svedese Ulf Kristersson nel quartiere generale dell'Alleanza atlantica.

Ucraina, Stoltenberg: "Kiev più vicina che mai a ingresso nella Nato": Ucraina, Stoltenberg: "Kiev più vicina che mai a ingresso nella Nato": Stoltenberg: "Kiev più vicina che mai a ingresso nella Nato" Due anni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, "la situazione sul campo di battaglia rimane estremamente grave".