Ucraina-Russia | Kiev | “Massiccio attacco di droni su Odessa”

(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Le forze russe hanno lanciato nella notte undicontro la città di, causando danni alle infrastrutture e alle case. Lo ha riferito il Comando operativo meridionale dell'. Le unità di difesa aerea sono state al lavoro per un'ora e mezza, respingendo ondate diShahed che si avvicinavano L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

È una raccolta di voci dissidenti. Cinque testimonianze di chi ha il coraggio di dire no. E che si oppone, ostinatamente, al nero stivale del regime putinista cercando di non farsi schiacciare. La ... (formiche)

La Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti mantiene 12 basi segrete in Ucraina lungo il confine con la Russia , e il capo della CIA William Burns giovedì ha fatto la sua decima visita ... (api.follow)

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a webmagazine24©

Difesa: Sipri, la Russia cala al terzo posto in export armi, India primo Paese importatore (2): Difesa: Sipri, la Russia cala al terzo posto in export armi, India primo Paese importatore (2): "Gli Stati europei hanno quasi raddoppiato le loro importazioni di armi principali (+94 per cento) tra il 2014-18 e il 2019-23", si ...

L'Ucraina vince il suo primo Oscar con “20 giorni a Mariupol”: L'Ucraina vince il suo primo Oscar con “20 giorni a Mariupol”: ROMA L'Oscar per il miglior documentario è stato vinto da 20 giorni a Mariupol di Mstyslav Chernov con Michelle Mizner e Raney Aronson-Rath, reporter dell'Associated Press. Il film… Leggi ...

Guerra Ucraina Russia e la promessa di Macron a Zelensky: invierà presto nuovi missili: Guerra Ucraina Russia e la promessa di Macron a Zelensky: invierà presto nuovi missili: Per supportare l'Ucraina impegnata nella guerra con la Russia, Macron ha recentemente promesso a Zelensky l'invio rapido di nuovi armamenti.