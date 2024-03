Guerra in Ucraina, il Cremlino: "Parigi cerca l'escalation, linea molto pericolosa": ...insieme una coalizione di coloro che sono pronti a inviare truppe in Ucraina sono una politica diretta ad aumentare le tensioni. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Ria ...

Zakharova sui militari della NATO in Ucraina: ...dei paesi militari della NATO in Ucraina. Secondo la diplomatica di Mosca non ha senso negare questo fatto adesso. "Non potevano più nasconderlo", ha affermato Zakharova in un'intervista a RIA ...

Ucraina: Ria Novosti, 'forze armate Kiev vogliono rovesciare Zelensky': Ucraina: Ria Novosti, 'forze armate Kiev vogliono rovesciare Zelensky': Mosca, 11 mar. (Adnkronos) - I comandanti e i combattenti delle unità d'élite delle forze armate ucraine sono insoddisfatti del rimpasto nella leadership militare dell'esercito e stanno seriamente dis ...

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia: Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia: Un caso le parole del Papa: “Kiev abbia il coraggio della bandiera bianca”. Biden: “Trump riceve Orban alleato di Putin, cerca consenso di tutti i dittatori” ...

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky al Papa: «Sono altri che devono fermarsi», il Cremlino replica «appello comprensibile ma Kiev rifiuta»: Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Zelensky al Papa: «Sono altri che devono fermarsi», il Cremlino replica «appello comprensibile ma Kiev rifiuta»: Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 11 marzo, in diretta. La replica del presidente ucraino dopo le dichiarazioni del pontefice. E Macron promette: «Rapido invio di missili» ...