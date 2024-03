Ucraina | la ministra degli Esteri tedesca critica le parole di Papa Francesco | “Bandiera bianca? Dichiarazioni che non capisco”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Non si placano le polemiche a due giorni dalledinelle quali il Pontefice ha chiesto all’di “alzaree favorire i negoziati” di pace con la Russia.che, ha poi spiegato la sala stampa vaticana, non avevano l’intento di invocare la resa delle truppe di Kiev, come precisato dallo stesso Bergoglio durante l’intervista alla Radiotelevisione svizzera, ma di chiedere al presidente Volodymyr Zelensky di cambiare impostazione e mettere diplomazia e pace al centro della sua strategia. Ma nell’Europa che punta a maggiori investimenti per sostenere militarmente Kiev e contrastare l’avanzata russa, anche la Germania replica alledelcon la sua...