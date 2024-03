Ucraina, Cts dell’Ucid: ''Papa ha ripreso dottrina sociale che invita a negoziare la pace'': Ucraina, Cts dell’Ucid: ''Papa ha ripreso dottrina sociale che invita a negoziare la pace'': “La dottrina sociale della Chiesa cattolica prevede la legittima difesa, ma questa va esercitata all’interno di alcune condizioni, inquadrando il problema della ‘guerra giusta’ sul piano etico e teolo ...

Truppe Nato in Ucraina e Mosca contro i caccia Usa: cosa può succedere: Truppe Nato in Ucraina e Mosca contro i caccia Usa: cosa può succedere: Per quanto riguarda le affermazioni di Emmanuel Macron, che ha recentemente proposto il possibile invio in Ucraina di truppe occidentali, Peskov ha parlato di un comportamento irresponsabile ...

Guerra Ucraina, Zelensky: "Se perdiamo Mosca aggredirà i Paesi Nato, anche l'Italia": Guerra Ucraina, Zelensky: "Se perdiamo Mosca aggredirà i Paesi Nato, anche l'Italia": Putin lo chiama sul palco: "Italia e Russia sono uniti da arte e libertà". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto con favore l'adesione ufficiale della Svezia alla Nato ...