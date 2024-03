Ucraina | appello Garner | “Fermiamo Putin o conquisterà resto dell’Europa”

(Di lunedì 11 marzo 2024) Nel corso di una intervista che ha rilasciato ai microfoni del quotidiano “Libero” è intervenuto lo scrittore IanPer lo scrittore e cremlinologo inglese, Ian, non ci sono assolutamente dubbi: Vladimirè un soggetto che deve essere fermato quanto prima. Ne parla nel corso di una intervista che ha rilasciato al quotidiano “Libero” in cui rivela che l’obiettivo dello Zar non è solamente quello di conquistare l’, ma anche altro. Ovvero? Ilinevitabile, quindi, sia per l’Europa che per gli Stati Uniti D’America che devono necessariamente impedire alla Russia di vincere il conflitto contro l’. Lo scrittore Ian(Ansa Foto) Notizie.comLo storico della cultura russa ne ha ...

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a notizie©

Macron rinvia per la terza volta la sua visita in Ucraina: L'Ucraina respinge il commento del Papa sulla 'bandiera bianca' Domenica l'Ucraina ha respinto l'appello di Papa Francesco a negoziare la fine della guerra con la Russia, con il presidente Zelenskyy ...

Quei contatti segreti della Santa Sede per il negoziato: ...suo interlocutore che nell'intervista non ha mai avuto intenzione di chiedere la resa dell'Ucraina ... nessuna richiesta a Kiev di fermarsi e ammettere la sconfitta, ma soltanto l'ennesimo appello a ...

La commemorazione a Navicello: "L’eccidio ha segnato la nostra storia. Diffondiamo pace e democrazia": La commemorazione a Navicello: "L’eccidio ha segnato la nostra storia. Diffondiamo pace e democrazia": La sindaca di Bomporto, Tania Meschiari ieri alla cerimonia in ricordo del sacrificio dei 10 giovani antifascisti "Lo stesso orrore lo stanno vivendo oggi donne, uomini e famiglie in Palestina e in Uc ...

Kiev al Papa, "Non alzeremo mai bandiera bianca": Kiev al Papa, "Non alzeremo mai bandiera bianca": Ministro degli Esteri ucraino: "La nostra bandiera è gialla e blu, con il quale viviamo, moriamo e vinciamo". Ma Mosca: "Tutti sanno che l'Ucraina è in un vicolo cieco" ...

Kiev al Papa: "Mai bandiera bianca": Kiev al Papa: "Mai bandiera bianca": La replica: "Con Hitler non ci si arrese, gialli e blu i nostri colori". Mosca "usa" il Pontefice La bandiera bianca invocata dal Papa, e in parte ribadita nell'Angelus della domenica, si è trasformat ...