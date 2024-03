Uccise il padre violento con 34 coltellate | perché quella di Alex Cotoia non fu legittima difesa

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicate le motivazioni della sentenza di condanna per il giovane, che nel 2020ila Collegno, in provincia di Torino: "Tenuto conto della sede dei colpi ... della reiterazione degli stessi ... e del numero di armi impiegate ... i fatti depongono univocamente nel senso di una condotta francamente aggressiva".

Torino, 6 marzo 2024 - Ferì il padre a morte, perché la malattia da cui era afflitto lo aveva reso ingestibile, aggressivo e anche violento verso la madre. Per questa ragione un uomo di 46 anni

Alex Pompa oggi porta il cognome della madre, Cotoia: in primo grado era stato assolto

Alex Cotoia (Pompa all'epoca dei fatti) ha inferto al padre Giuseppe che "veniva accoltellato alle spalle e che era in minoranza numerica rispetto ai figli"

Il 13 dicembre il 22enne di Collegno è stato condannato a sei anni e due mesi, mentre in primo grado era stato assolto