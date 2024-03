Uccise il padre per difendere la madre | “Sferrò 34 colpi con 6 coltelli | non fu legittima difesa”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Trentaquattrosferrate con seidiversi. Anche per questo per il caso giudiziario di Alex Pompa non si può parlare di. Lo spiegano i giudici della Corte d’Assise di Torino nelle motivazioni della condanna in appello del ragazzo a 6 anni e due mesi e due giorni per avere ucciso il. Un’aggressione che avvenne, ha sempre spiegato Pompa, perla. Ifurono indirizzati soprattutto alla “regione dorsale” e ci fu “una reiterazione” e ciò, sottolineano i giudici, depone “univocamente nel senso di una condotta francamente aggressiva”. L’omicidio si consumò nel 2020 alla fine dell’ennesima lite tra ile ladi Pompa. Ora il ragazzo, originario di Collegno, porta ...