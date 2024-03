Uccisa a bastonate e sepolta in giardino dall’ex marito | Antonella De Rosa aveva 43 anni

È stata Uccisa dal marito e poi sepolta in giardino , Antonella De Rosa, italo-brasiliana, nata e cresciuta a Foggia. L'orrore è avvenuto in Brasile , ad Araquari, dove la donna si... (quotidianodipuglia)

È stata uccisa dal marito e poi sepolta in giardino , Antonella De Rosa , italo-brasiliana, nata e cresciuta a Foggia. L'orrore è avvenuto in Brasile, ad Araquari, dove la donna si... (leggo)

Antonella De Rosa uccisa a bastonate dal marito durante una lite e sepolta in giardino: Antonella De Rosa Uccisa a bastonate dal marito durante una lite e sepolta in giardino: È stata Uccisa dal marito e poi sepolta in giardino, Antonella De Rosa, italo-brasiliana, nata e cresciuta a Foggia. L'orrore è avvenuto in Brasile, ad Araquari, dove la donna ...

Uccisa dal marito a bastonate e sepolta in giardino: i vicini chiamano la polizia. La vittima è una pugliese che viveva in Brasile: Uccisa dal marito a bastonate e sepolta in giardino: i vicini chiamano la polizia. La vittima è una pugliese che viveva in Brasile: È stata Uccisa dal marito e poi sepolta in giardino, Antonella De Rosa, italo-brasiliana, nata e cresciuta a Foggia. L'orrore è avvenuto in Brasile, ad Araquari, dove la donna ...

Ennesimo femminicidio, 43enne pugliese uccisa a bastonate dal marito, il suo corpo sotterrato in giardino: Ennesimo femminicidio, 43enne pugliese Uccisa a bastonate dal marito, il suo corpo sotterrato in giardino: La tragica fine di Antonella De Rosa in Brasile, Uccisa dal marito e sepolta nel giardino di casa, ha profondamente scosso la provincia di Foggia.