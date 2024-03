Uccisa a bastonate dal marito e poi sepolta in giardino | la tragica fine di Antonella

(Di lunedì 11 marzo 2024)dalnel cortile dell’abitazione dove vivevano insieme: unaorribile quella diDe Rosa, 43 anni, italo-brasiliana. Un delitto che attraversa l’oceano e il cui eco arriva in Toscana: infatti il femminicidio si è consumato in Brasile, ad Araquari, nello stato di Santa Catarina, ma la vittima aveva vissuto a Firenze e la madre e la sorella vivono attualmente a Montecatini Terme. L’uomo, che si è consegnato alle autorità, è stato arrestato. In una dichiarazione, l’omicida ha affermato di aver agito per legittima difesa, dopo essere stato aggredito con una sbarra. Secondo l’autore del reato, il fatto è avvenuto il 26 febbraio e solo il giorno dopo ha deciso di seppellire il corpo nel cortile. Leggi anche: 12enne pestato dal branco in ...

