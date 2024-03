Ubriaco | si schianta con l’auto e poi aggredisce i carabinieri | denunciato 48enne pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Pubblicato il 11 Marzo, 2024 Nella notte tra sabato e domenica a Sezze, idella Sezione Radiomobile dipendente N.O.R. hannoun cittadino, classe 76, residente nella stessa città. Il deferimento è avvenuto in relazione ai reati di violenza, resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento. L’episodio ha avuto origine da un incidente stradale lungo via Ninfina (le Coste) nel quale sono rimasti coinvolti altri mezzi; all’arrivo deil’uomo, decisamene alcticcio, ha manifestato una violenta reazione al momento dell’identificazione da parte delle forze dell’ordine. In particolare, ha rifiutato di sottoporsi al controllo etilometrico e ha rivolto frasi offensive e ingiuriose ai militari operanti. Di fronte alla situazione di agitazione del soggetto, il ...