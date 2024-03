Ubriaco molesta i clienti di una pizzeria, poi ferisce due carabinieri: arrestato: Ubriaco molesta i clienti di una pizzeria, poi ferisce due carabinieri: arrestato: E’ successo a Cesenatico: in manette un 52enne con l’accusa di resistenza, violenza, minaccia, lesioni aggravate ed oltraggio a pubblico ufficiale ...

Ubriaco prima molesta i clienti di un bar poi guida un camion: denunciato: Ubriaco prima molesta i clienti di un bar poi guida un camion: denunciato: A Cortemaggiore: l'uomo si è anche rifiutato anche di fare l'alcol test. A San Nicolò invece nei guai un albanese che ha anche aggredito i carabinieri ...

Ubriaco prende a calci e pugni un’auto: scatta la doppia denuncia per un 32enne: Ubriaco prende a calci e pugni un’auto: scatta la doppia denuncia per un 32enne: Ubriaco danneggia auto in centro ... Il 32enne è stato denunciato per danneggiamento e multato per ubriachezza molesta. Durante le operazioni di polizia l’uomo si è agitato di nuovo ed è stato ...