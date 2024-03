Tuttosport – “La malasorte ci perseguita” E sui rigori…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 11 marzo 2024) 2024-03-11 01:23:12 Non lascia di certo indifferenti l’ultima news di: FIRENZE – “Ci dispiace perché ancora una volta veniamo castigati all’ultimo pallone, abbiamo un po’ diche cima la prestazione è stata eccellente contro una squadra in salute“. Così l’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta a Dazn il pareggio contro la Roma in campionato: “A due mesi dalla fine non possiamo restare a recriminare, ci teniamo la prestazione e pensiamo alla prossima partita“, ha aggiunto. Su Fiorentina-Roma Una Fiorentina che ha sbagliato il quinto rigore in questo campionato:”Ci siamo fermati più di una volta a provarli, tutti quelli che hanno sbagliato sono rigoristi. Più che continuare a lavorare non possiamo fare, sta sbagliando gente che in allenamento fa gol. In questo momento stiamo pagando in ...