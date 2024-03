Tuttosport – i numeri dell’uomo in più Juve aspettando Koopmeiners

(Di lunedì 11 marzo 2024) 2024-03-11 13:23:03 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da: TORINO – Lantus che raccoglie un punto dall’incrocio casalingo con l’Atalanta è anche, forse soprattutto, nel ghigno di Weston McKennie. L’americano digrigna i denti sotto i fasci di luce dei riflettori dello Stadium, nel corso della ripresa, tenendosi la spalla lussata contro il Frosinone soltanto due settimane fa. Nella sua voglia di esserci, per invertire un’inerzia che invece continua ad appiattire la classifica dei bianconeri, c’è tutto lo spirito di rivalsa di questantus. Che non esulta dopo il pareggio di Cambiaso, perché vuole di più. Che mette alle corde la Dea anche per agonismo, fino a trovare il micidiale uno-due che pare, illusoriamente, definitivo. E che, infine, deve invece inchinarsi alla doppietta ...

McKennie sembra Dybala: i numeri dell'uomo in più Juve aspettando Koopmeiners: McKennie sembra Dybala: i numeri dell'uomo in più Juve aspettando Koopmeiners: Weston certezza bianconera: nel conto altri due assist nonostante in problema alla spalla. L'olandese, autore di una doppietta, si è fatto ammirare ...

