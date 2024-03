Tutto pronto per i tulipani La fioritura è alle porte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Conto alla rovescia per l’apertura del campo didi Arese,di Milano. Il più grande U-Pik Garden in Italia aprirà il 20 marzo, madipende dalla temperatura della stagione. Una cosa è certa, fino alla fine di aprile sarà possibile visitare il campo, passeggiare, scattare foto e raccogliere i. Nel campo aresino, che si trova in via Luraghi 1 nel Parco delle Groane, nei campi di fronte a La Valera, all’inizio di gennaio sono stati coltivati 715mila, mentre nel campo di Grugliascodi Torino, altri 495mila. "Grazie all’affetto dei nostri visitatori, anche quest’anno apriamo due campi con più di un milione dipiantati, la nuova sfida è l’aver piantato (in piccola quantità) ...