Tutto il talento di Sean O’Malley

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 11 marzo 2024) UFC 299 è stata una card colossale, un evento che rischia di mettere in ombra persino l’attesissimo UFC 300, stabilendo uno standard difficile da raggiungere. Questo grazie soprat(ma non solo) al main event della serata in cuiha mostrato la maturità raggiunta, con una prestazione praticamente perfetta contro il suo rivale di sempre, l’unico che lo avesse battuto in precedenza sporcando il suo record perfetto, e che arrivava all’incontro da favorito, almeno per i fan: Marlon “Chito” Vera. La storia di Vera ha appassionato, comprensibilmente, molti di quelli che seguono l’UFC: un fighter arrivato dall’Ecuador con il sogno di diventare campione di MMA, sogno che si trasforma quasi in obbligo quando diventa genitore di una bambina affetta dalla sindrome di Moebius, una rara patologia che necessita di continue cure. ...