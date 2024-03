Tutti pazzi per lo yoga col cane | ecco come funziona

(Di lunedì 11 marzo 2024) C’è un nuovo modo di fare ginnastica a Milano e sta spopolando in tutta Italia. Si tratta del puppy, locon i cuccioli diin palestra, che regalano una mezzora di gioia incomparabile a tutte le età. Fare un movimento con un cagnolino tra le braccia è un ottimo sistema per stimolare con le emozioni, anche la risposta fisiologica del corpo. Quando elaboriamo uno stimolo emozionale, andiamo e incrementare la nostra risposta immunitaria, a stimolare la nostra tiroide e a migliorare il nostro metabolismo. Il puppy, adottato da tempo con successo nei reparti di oncologia pediatrica degli ospedali, diventa ora un’esperienza divertente e di benessere alla portata di, soprattutto per coloro che non possiedono un animale domestico. La palestra propone mezz’ora di...

