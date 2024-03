Tutti i successi di Emma Stone | la Bella Baxter di Yorgos Lanthimos

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2024) Con la suain 'Povere Creature!' diha sbaragliato qualsiasi concorrenza:, 35 anni, ha vinto per la seconda volta l'Oscar come miglior attrice protagonista, soffiando la statuetta anche alla favorita Lily Gladdi 'Killers of the Flower Moon'è salita sul palco con il vestito scucito e la voce rotta dall'emozione per fare il suo discorso di ringraziamento: "Voglio condividere il premio con tutte le altre candidate. E' un onore grandissimo". E al regista di 'Povere Creature!' alcune parole speciali: "Mi hai regalato il ruolo della vita". Chi ha vinto gli Oscar 2024 e cosa è successo nella notte di Los Angeles US actress(L) hugs Greek director ...