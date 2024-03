Turismo | Gava | “Premio Unpli a sagre di qualità riconoscimento a lavoro territori”

Turismo, le Marche diventino “destinazione“: Turismo, le Marche diventino “destinazione“: L’Italia ha un potenziale di sviluppo legato al Turismo, soprattutto straniero, di 150-200 miliardi di euro annui, ma deve essere consapevole delle proprie bellezze e serve intesa tra portatori ...

Ex casermette della Finanza riadattate a "stanze panoramiche" senza stravolgere l’ambiente: "Una rigenerazione economica, sociale e culturale": Ex casermette della Finanza riadattate a "stanze panoramiche" senza stravolgere l’ambiente: "Una rigenerazione economica, sociale e culturale": Un nuovo Turismo per la montagna: lento e non totalizzante. Ancora oggi le aree interne e la montagna sono percepite perlopiù come luoghi a mera vocazione turistica e, spesso, con una visione del ...

Passa la legge regionale sul turismo fluviale. Soranzo: «Opportunità straordinaria»: Passa la legge regionale sul Turismo fluviale. Soranzo: «Opportunità straordinaria»: «Il Turismo fluviale rappresenta un'opportunità straordinaria per il Veneto», dichiara Enoch Soranzo, vicepresidente del gruppo consiliare regionale FdI, «perché promuove un'offerta turistica ...