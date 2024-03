(Di lunedì 11 marzo 2024) (Adnkronos) – Sono 45 leche oggi nella Sala Koch delsono state insignite del“Sagra di”, 5 gli eventi speciali certificati e 3 le menzioni speciali assegnate dall’Unpli –nazionale Pro, per un totale di 53 manifestazioni organizzate nel 2023 in tutta Italia dai volontari delle Pro

Turismo: 45 sagre premiate in Senato, marchio di qualità da Unione Pro Loco d'Italia: Turismo: 45 sagre premiate in Senato, marchio di qualità da Unione Pro Loco d'Italia: (Adnkronos) - Sono 45 le sagre che oggi nella Sala Koch del Senato sono state insignite del marchio “Sagra di Qualità”, 5 gli eventi speciali certificati e 3 le menzioni speciali assegnate dall’Unpli ...

Le più belle sagre e gli eventi per la Festa della Donna: Le più belle sagre e gli eventi per la Festa della Donna: In occasione della Festa della Donna, ci attende un weekend ricco di appuntamenti imperdibili: ecco quali sono le sagre e gli eventi da vivere.

Sagre da record, 45 premiate in Senato col marchio di qualità dell’Unpli: sagre da record, 45 premiate in Senato col marchio di qualità dell’Unpli: ROMA (ITALPRESS) - Sono 45 le sagre che oggi nella Sala Koch del Senato della Repubblica sono state insignite del marchio "Sagra di Qualità", 5 gli eventi ...