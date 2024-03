Turismo | 45 sagre premiate in Senato | marchio di qualità da Unione Pro Loco d’Italia

(Di lunedì 11 marzo 2024) Roma, 11 mar. – (Adnkronos) – Sono 45 leche oggi nella Sala Koch delsono state insignite del?Sagra di?, 5 gli eventi speciali certificati e 3 le menzioni speciali assegnate dall?Unpli –nazionale Prod?Italia, per un totale di 53 manifestazioni organizzate nel 2023 in tutta Italia dai volontari delle Proe dalle comunità locali. Una cerimonia da record quindi per la quarta edizione del progetto nato nel 2019 per volere dell?Unpli e che fino ad oggi ha certificato 117 eventi con il?Sagra di?, un sigillo assegnato alle manifestazioni con più di 5 anni di età e che rispettano i criteri di tipicità del prodotto, sostenibilità, sicurezza e igiene alimentare. Insieme alle ...

