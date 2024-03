Truppe Nato in Ucraina | l' ombra di Usa e Gran Bretagna | cosa può succedere ora? «Rischio escalation»

(Di lunedì 11 marzo 2024) A violare il tabù è la Polonia. Militari dellasono «già presenti» in, ammette il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski. E Mosca non si mostra...

“ Scott Ritter ha milioni di visualizzazioni, decine di interviste sul web ogni giorno, è stato comandante in zona di guerra e sotto il fuoco in Iraq. Ha lavorato coi servizi israeliani come ... (italiasera)

"L'Occidente sta giocando con il fuoco" mentre discute dell'opportunità di inviare Truppe della Nato in Ucraina , ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov (ilgiornale)

truppe da combattimento russe in massa ai confini della Nato. È quanto trapela dall'ultimo report degli 007 lituani . «Nella regione del Mar Baltico - si legge nel rapporto... (ilmessaggero)

Il titolare degli Esteri Radoslaw Sikorski ha dichiarato che personale militare dell'Alleanza è già presente nel Paese invaso, ma non ne ha rivelato la provenienza. Mosca già sapeva: "Impossibile ... (ilgiornale)

A violare il tabù è la Polonia. Militari della Nato sono «già presenti» in Ucraina , ammette il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski. E Mosca non si mostra... (ilmessaggero)

Stoltenberg: “La Nato non ha intenzione di inviare Truppe in Ucraina”: Roma, 11 mar. (askanews) – Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha preso le distanze da quanto dichiarato dal presidente francese Emmanuel Macron secondo cui gli alleati occidentali no ...askanews