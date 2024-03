Trump all’attacco di social e media Usa | “Facebook è un nemico del popolo” E Meta cala a Wall Street

(Di lunedì 11 marzo 2024) Donaldtornadeie deiamericani e in un’intervista a Cnbc dichiara senza girarci troppo intorno: «Ci sono un sacco di cose buone e un sacco di cose cattive con TikTok. Ma la cosa che non mi piace è che senza TikTok,sarebbe ancora più grande. Ed io consideroundel, insieme ai»… Non è la prima volta che Donaldsuona la carica controe network d’oltreoceano, ma in questo caso la concomitanza tra le sue parole e il calo registrato daha scatenato gli analisti e i commentatori. Anche la formula utilizzata dal tycoon, “del ...

Approda alla Camera americana un disegno di legge per costringere la casa madre cinese a cedere la popolarissima app. Ma Trump dissente e Pechino si mobilita per blocca re tutto Segui su ... (affaritaliani)

