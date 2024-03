Truffe agli anziani | i Carabinieri incontrano i cittadini

(Di lunedì 11 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA Fontanarosa, idella locale Stazione hanno incontrato ipresso il centro parrocchiale. In tanti, compreso il primo cittadino, hanno aderito all’invito diffuso nei giorni scorsi anche con locandine create ad hoc. Con loro anche il Comandante della Compagnia di Mirabella Eclano. Gli intervenuti hanno ascoltato con attenzione i consigli dati loro dai militari per evitare di cadere vittima delle c.d. “”. Ma non solo. Tanti i temi trattati, dai rischi connessi alla navigazione in rete alle strategie per difendersi dai furti in abitazione. Suggerimenti semplici, accompagnati dalla narrazione di episodi concreti, che hanno aiutato gli attentiad immedesimarsi in una serie di situazioni per loro potenzialmente ...

“Suo figlio è nei guai, è stato arrestato e servono subito 5000 euro per liberarlo”. Suonava più o meno così la formula utilizzata per mettere a segno la truffa agli anziani da parte della banda di ... (ilnotiziario)

Raggiri agli anziani, due arresti a Matera: La polizia di Matera ha arrestato un uomo e una donna di Napoli, in esecuzione di un'ordinanza del Gip della città dei Sassi. Ipotizzate 8 tentate truffe aggravate a danno di altrettanti anziani. Ulteriori particolari sulla vicenda saranno resi noti durante una conferenza stampa in questura, per illustrare l'attività di polizia giudiziaria ...

La sfida di Group - IB, sempre un passo avanti alle minacce: 'Un numero sempre maggiore di truffe arriva da dispositivi mobili - riprende Volkov - . In Group - ...nel momento in cui saranno sviluppati i primi progetti destinati invece a fornire aiuto agli utenti.

Truffe agli anziani, raggiri in preoccupante aumento: i dati dei carabinieri di Venezia: Truffe agli anziani, raggiri in preoccupante aumento: i dati dei carabinieri di Venezia: Decine dall’inizio dell’anno nel centro storico di Venezia e in tutta la provincia. Le Truffe agli anziani avvengono con sempre maggiore frequenza. I dati dei carabinieri. Il modus operandi Il copione ...

Truffe agli anziani a Matera, arrestata coppia napoletana: Truffe agli anziani a Matera, arrestata coppia napoletana: Truffe agli anziani a Matera: i poliziotti hanno arrestato una coppia di napoletani, un uomo e una donna, che con la tecnica dell’incidente del nipote o della consegna del pacco hanno colpito otto ...

Truffe ad anziani con la tecnica dell’incidente del finto nipote: coppia in manette: Truffe ad anziani con la tecnica dell’incidente del finto nipote: coppia in manette: MATERA – In manette specialisti delle Truffe agli anziani. La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un uomo e una donna di Napoli, in esecuzione di un’ordinanza del Giudice per le indagini prelimina ...