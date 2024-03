Trovato con 10 chili di eroina | arrestato a Corsico In cantina trovato un mini laboratorio della droga

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024)(Milano) – Il controllo in strada, la perquisizione e il sequestro di. Tutto nel giro di pochissimi minuti. Così mercoledì scorso gli agentiSquadra mobile di Milano hanno messo i sigilli a circa 10die ammanettato un trentanovenne albanese pregiudicato. Il controllo aQualche minuto dopo le 17.30, gli investigatori in borghese di via Fatebenefratelli, impegnati in un servizio anti-spaccio a, hanno notato in via dei Gigli un uomo che continuava a fare brevi chiamate con il suo cellulare, come se fosse in attesa di qualcuno, per poi avvicinarsi a unsuv parcheggiato in strada. A quel punto, i poliziottisezione "Contrasto al crimine diffuso", insospettiti da ...