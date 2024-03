Trovati morti cinque dei sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere

(Di lunedì 11 marzo 2024) Il gruppo era scomparso ieri lungo il percorso tra Zermatt e Arolla. Le ricerche del sesto scinista rese complesse dalla tempesta che impedisce di avvicinare l’area in elicottero

La tempesta "Monica" spazza il sud - est della Francia e semina morte e distruzione - blue News: Sono finiti travolti dalle acque ieri sera tardi, poco prima di mezzanotte, quando si sono trovati su un ponte sul fiume Gardon a Dions, un villaggio di 500 abitanti a nord di Nimes. La madre dei ...

Topi morti e cibo scaduto, ristoranti storici bolognesi nel mirino dei Nas: Insetti e alimenti scaduti In un ristorante del centro storico di Bologna è stato trovato uno scorretto stoccaggio di vini in una zona dove c'erano anche grossi insetti e trovati decine di chili di carne e pasta fresca con scadenza superata di alcuni mesi. Nel comune di Valsamoggia in un locale sono state trovate critiche condizioni igieniche della cucina, con fornelli ...

Trovati morti cinque dei sei scialpinisti dispersi: Trovati morti cinque dei sei scialpinisti dispersi: Sono stati riTrovati senza vita cinque dei sei scialpinisti dispersi da ieri sul versante svizzero delle Alpi, lungo il percorso tra Zermatt e Arolla, nei pressi del Matterhorn. Lo fa sapere la ...

