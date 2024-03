Trovata senza vita vicino ad un torrente nel Bresciano | disposta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 11 marzo 2024) Arriva fino in Bergamasca la notizia del tragico ritrovamento nel pomeriggio del 10 marzo del corpodi Augusta Vanotti. Il cadavere della donna, 51 anni, residente a Cividate Camuno (Brescia) ma originaria di Bergamo, è stato notato da alcuni passanti nel fiume Grigna, a Bienno. Da un paio di giorni era scomparsa. Sembra si fosse allontanata giovedì sera da casa della figlia, per poi non fare più rientro alla sua abitazione. Sul posto, nel giro di qualche minuto, sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Breno. La Procura ha già dispostoper far luce sulle cause del decesso. L’ipotesi più accreditata, secondo i media locali, è quella della morte per cause accidentali.