Troppi compiti a casa | genitori contro la scuola | “Ogni prof pensa che la sua materia sia l’unica”

(Di lunedì 11 marzo 2024) “I ragazzini sono sui libri fino alle 22, non riescono a fare altro” hanno denunciato idi unamedia salentina, chiedendo menoper lasciare spazio ad attività extrascolastiche, fondamentali per la crescita dei ragazzi.

