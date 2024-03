Troppe buche Mancano cartelli per segnalarle

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 11 marzo 2024) Strade gruviera a Desio a causa delle forti piogge. "Ovviamente adesso dicono che è colpa della nostra Amministrazione – attacca, non senza ironia, l’ex assessore del Pd Jenny Arienti, rimasta vittima nei giorni scorsi di una buca –. Tagliano nastri di opere progettate e iniziate da noi, poi quando ci sono problemi è sempre colpa di chi c’era prima. Intanto, dico agli automobilisti di stare attenti, via Mazzini, via Diaz, è pieno, io ci ho appena lasciato due ruote". In realtà il Comune si è mobilitato subito, compatibilmente con le condizioni meteo e le possibilità, per sanare le situazioni più critiche e pericolose. Poi ha avviato una seconda fase di mappatura di tutte leche si sono aperte, in modo da programmare il ripristino prima possibile delle condizioni di sicurezza. Non solo: visto che il moltiplicarsi delle criticità ha di fatto svuotato il ...