Trionfa Oppenheimer | agli Oscar Garrone resta a bocca asciutta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 11 marzo 2024) «» di Christopher Nolan: vince il premio come miglior film alla 96^ edizione degli Academy Awards e si aggiudica in totale sette statuette su tredici nomination. Oltre al riconoscimento come miglior film, nella notte deglila pellicola sul padre della bomba atomica ha incassato anche i premi come miglior regia, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista, miglior fotografia, miglior montaggio e migliore colonna sonora. Non ce l'ha fatta invece «Io Capitano» di Matteo, superato per la categoria «Miglior film internazionale» da «La zona di interesse» di Jonathan Glazer che, tratto dal romanzo di Martin Amis, racconta la vita quotidiana del comandante del campo di concentramento di Auschwitz e della sua famiglia. «È stato un ...