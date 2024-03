Trevisani | «Lavoro di Inzaghi da 10 e lode Barella bravo!»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Riccardoha tenuto a mente l’inizio di stagione di Inter e Milan e ha poi lodato il gesto di Nicolòa Bologna su Pressing. LODI –loda non solo l’allenatore nerazzurro, ma anche il numero 23: «I pronostici si possono sbagliare. In quelle prime 10 partite il Milan ha tenuto il passo dell’Inter. Col calendario meno dispettoso è cambiata la situazione radicalmente. In questa situazione va visto ildida 10 e. Mi è piaciuto tantissimo quello che ha fatto. Lui ha il vizio di simulare, spero che se lo tolga per sempre. è un giocatore così forte che non ha bisogno di questo. Anche Duda con Bastoni ha simulato. Basta!». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...

