Trevisani | «Inter | a Madrid da più forte Ma non si escluda un’interruzione»

(Di lunedì 11 marzo 2024) Si ritorna nell’ottica della Champions League, con Atleticoall’orizzonte. Riccardo, nello studio di SportMediaset, fa il punto sulle due squadre. Intanto proprio oggi è stata resa nota la designazione arbitrale per il match europeo di mercoledì. INGIOCABILE – Riccardoinquadra il momento e lo stato di forma die Atletico: «La squadra di Inzaghi parte in vantaggio e in questo momento sembra una squadra ingiocabile. Inoltre l’Atleticoha Griezmann che non sta bene e Morata che sta andando piuttosto male. Invece l’vola. Ci sono da guardare anche i numeri. I nerazzurri hanno vinto tutte le partite. Non credo che possano vincere tutte le partite per tutto il 2024. Quindi c’è da quasi attendere che ...